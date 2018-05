Eerste internationale wijnbeurs in Erasmus 15 mei 2018

03u10 0

Commanderij Vini Amici organiseert op zaterdag 19 en zondag 20 mei de eerste internationale wijnbeurs van De Pinte, in het Erasmusatheneum in de Polderdreef. Ze staat in het teken van '150 jaar De Pinte'. Bart Vanderstraeten: "De toegang is gratis, maar voor 3 euro kan je een gegraveerd wijnglas van de commanderij bekomen. Er worden zes gratis degustaties voor twee personen verloot. Er zijn een dertigtal wijnboeren uit Frankrijk, Italië, België, Moldavië en Slovenië aanwezig". Voor mensen die geen wijn drinken, is er frisdrank. De beurs is zaterdag open van 13 tot 19 uur en op zondag van 10 tot 18 uur. Info: www.viniamici.be of op https://www.facebook.com/ViniAmici/. (ASD)