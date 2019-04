Een chauffeur op tien rijdt te snel in zone Schelde-Leie 73 procent geflitst in Twee Dreven Sam Ooghe

11 april 2019

10u22 0 De Pinte Een chauffeur op tien reed de afgelopen maand te snel in de zone Schelde-Leie (De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem). Dat blijkt uit cijfers die de politie vandaag vrijgaf.

In totaal controleerde de politie in maart 18.725 voertuigen. Daarvan reden er 1.903 te snel, of iets meer dan tien procent. De twee straten met het hoogste percentage overtreders liggen allebei in Sint-Martens-Latem: op de Hoge Heirweg (zone 30) reed 58 procent te snel, in Twee Dreven zelfs 73 procent. In ’t Kruisken in De Pinte (zone 50) reed niemand te snel.

Benieuwd hoeveel bestuurders in overtreding waren in uw straat? Het overzicht van maart kan u op deze pagina bekijken.