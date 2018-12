Economiestudenten verkopen tweedehandskledij voor goede doel Anthony Statius

04 december 2018

08u29 0 De Pinte De leerlingen van 6 economie van Erasmus De Pinte openen binnenkort Vintage Point, een winkel voor tweedehandskledij. “De opbrengst gaat naar het goede doel”, zegt Marie Callemeyn.

Voor de jaarlijkse minionderneming gooien de leerlingen van 6 economie van Erasmus De Pinte het eens over een andere boeg. Ze koppelen hun schoolopdracht namelijk aan het goede doel.

“We hebben de voorbije weken zoveel mogelijk tweedehandskledij- schoenen en accessoires verzameld”, zegt Marie Callemeyn. “De bedoeling is dat we deze producten zullen verkopen in onze eigen tweedehandswinkel, die we Vintage Point hebben gedoopt. Dit winkeltje zullen we ergens in februari openen. Een deel van de winst en de resterende kledij schenken we aan vzw Jeugdzorg Liaan en Een hart voor vluchtelingen uit Gent. Wie eens wil komen winkelen moet zeker de Instagrampagina @vintagepointedp of de Facebookpagina in de gaten houden.”

Daarnaast verkopen de leerlingen ook ambachtelijke bruisballen en ze organiseren ook een quiz op school. In het weekend van 15 en 16 december zijn ze te vinden in het kerstdorp van Sint-Martens-Latem.