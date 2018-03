Drugpunt schenkt zesdejaars draagtas 06 maart 2018

De zesdejaars van het Erasmusatheneum van De Pinte kregen van Drugpunt Leie-Schelde een katoenen draagtas om hun 100 dagen te vieren. Daarop staat de boodschap 'take care of each other, make sure everybody gets home safe!'. "Hiermee willen we jongeren laten nadenken over hun gedrag, nog vóór ze de bloemetjes buiten zetten", zegt Simon Suys, gemeenteraadslid en lid van het Beheerscomité van Drugpunt. (ASD)