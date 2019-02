Drugpunt geeft feestende zesdejaars cadeautje (en geheugensteuntje) mee voor 100 dagen Anthony Statius

28 februari 2019

De Pinte De intergemeentelijke drugpreventiedienst Drugpunt heeft de zesdejaars van Erasmus De Pinte een cadeautje gegeven naar aanleiding van de 100 dagenviering. Alle leerlingen kregen een katoenen draagtas met daarop de boodschap 'take care of each other, make sure everybody gets home safe!'.

Enkele zesdejaars van Erasmus De Pinte die ter gelegenheid van 100 dagen mochten overnachten in de sportzaal, kregen donderdagochtend leuk bezoek bij het ontbijt. Van de drugpreventiedienst Drugpunt kregen ze allemaal een bedrukte katoenen zak mee. Van enkele medewerkers van Drugpunt, jeugdschepen Laure Reyntjens (CD&V) en onderwijsschepen Benedikte Demunck (N-VA) kregen zij een katoenen tas met daarop de boodschap ‘take care of each other, make sure everybody gets home safe!’ “Daarmee willen we benadrukken dat we niet tegen alcohol zijn, maar vooral vóór allemaal veilig thuis geraken, zegt Reyntjens.

De tote bag werd ontworpen door Sofie Van Speybroeck, jong grafisch talent uit Deinze. Ook de zesdejaars van Deinze, Zulte, Nazareth en Sint-Martens-Latem krijgen er één.