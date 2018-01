Dringend meer autodelers gevraagd 02u50 0

Cambio-autodelen is voorlopig geen succes in De Pinte. Sinds het autodeelsysteem anderhalf jaar geleden werd geïntroduceerd, schreven zich 35 gezinnen in. "Te weinig om uit de kosten te geraken", klinkt het bij het gemeentebestuur. De Pinte doet in zijn infoblad een warme oproep naar de inwoners om in het autodeelverhaal te stappen. De Cambio-auto's staan er ondertussen anderhalf jaar. "Tot eind 2017 werden beide standplaatsen - ter hoogte van het gemeentehuis en aan het station - behouden", klinkt het. "Binnenkort komt er een nieuwe evaluatie met het risico dat een van de standplaatsen verdwijnt. Toch blijven we overtuigd van de meerwaarde van dit project en hopen we nog meer mensen te kunnen overtuigen om te autodelen." Wie het wil proberen, vindt alle info via www.cambio.be. (ASD)