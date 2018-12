Driedaagse winterbar in kasteel Viteux Anthony Statius

27 december 2018

15u49 0 De Pinte Freek De Fraeye, bekend als oprichter van de Oxygen Fitness-keten, organiseert dit weekend samen met Ilse De Geyter en Bert Van Steelandt Café d’Hiver Winterbar in kasteel Viteux. “De opbrengst gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds”, zeggen Freek en Ilse.

Om de doorgaans rustige periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar te overbruggen kan je donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 december telkens vanaf 19 uur terecht in kasteel Viteux voor een driedaags winterfeestje.

“Na het bezoeken van enkele winterbars, zagen we hier wel potentieel in”, zegt Freek. “Tegenwoordig is een winterbar eerder een zomerbar maar dan gewoon binnen. Zo zal je hier geen glühwein vinden, maar wel gin-tonic, rosé en Mexicaanse biertjes. We willen mensen een goed gevoel geven en hen al doen hunkeren naar de zomer. Iedere avond draait om een ander thema. Op donderdag 27 december is er de openingsavond ‘After Work’ met gratis glas cava. Op vrijdag 28 december is het thema ‘Children Of The 80’s’ met een dj-set jaren met muziek uit de jaren 80 en 90 en op zaterdag 29 december is het thema ‘Ibiza Vibes’ met muziek geïnspireerd op de bekende Pacha-club. De toegang is gratis.”

“De opbrengst van het evenement gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds”, zegt Ilse. “Deze vzw verleent steun aan families van langdurig zieke kinderen. IN mei 2019 zal het eerste Belgische Ronald McDonald- huis de deuren openen naast het UZ Brussel campus Jette en daar kunnen deze families terecht tijdens een langdurige ziekenhuisopname van hun kind.”