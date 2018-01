Drie Pintse auteurs over boerderijen en lusthuizen in jaarboek Scheldeveld 02u44 0

Het 46e jaarboek van Heemkring Scheldeveld is uit en drie auteurs uit De Pinte leverden een bijdrage: Carlos Vermeiren, Johan Van Twembeke en Walter Vlassenbroeck. Zo vertelt Carlos Vermeiren de historiek van 49 boerderijen in Zevergem aan de hand van foto's van vroeger en een overvloed aan details. Johan Van Twembeke geeft op zijn beurt de historiek van het kasteel van Boeregem, ook wel kasteel d'Alcantara genoemd, en brengt het verhaal van de 17e-eeuwse molen op de hoek van de Kriekestraat met de Grote Steenweg. Daarnaast breit hij aan de hand van krantenberichten een vervolg aan zijn studie van het dagelijkse leven tijdens de oorlogsperiode van 1917. Samen met Walter Vlassenbroeck geeft Van Twembeke een studie over de buitenplaatsen of 'lusthuizen' in de streek tussen de Leie en Schelde, waarbij ook De Pinte en Zevergem aan bod komen.





Meer informatie via Marilyn Couck op het telefoonnummer 09/282.70.42. (ASD)