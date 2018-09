Drie dagen feest voor 150 jaar De Pinte Anthony Statius

06 september 2018

In De Pinte viert men het ganse jaar de 150ste verjaardag van de bloemengemeente. Maar het grootste feest vindt dit weekend plaats. Vrijdag bijten Mariage Fantastique en Alle, Chantez de spits af.

Het kermisweekend in teken van 150 jaar De Pinte start vrijdag 7 september om 19 uur. Dan gaan de deuren van de feesttent aan de Kalande open, waarbij de muzikale bruidegommen van ‘Mariage Fantastique’ van theater Tol de bezoekers ontvangen, gevolgd door het zangfeest van ‘Allez, Chantez!’. Onder het motto "Wie zingt, die drinkt" krijg je achteraf een drankje, aangeboden door de gemeente. We houden de bar daarna nog even open en genieten opnieuw van de fanfaremuziek van ‘Mariage Fantastique’.

Op zaterdag 8 september herbegint het feest om 16 uur met The Celtic Spirit Dancers of je kan aansluiten bij het volksdansen door oud-KLJ De Pinte. Om 19.30 bouwen de muzikanten en danseressen van ’t Schoon Vertier een feestje als opwarming voor The Bobby Setter band, uitzonderlijk nog eens op in zijn grote formatie. The Bobby Setter band is het oudste nog actieve dansorkest in ons land dat, onder andere ook als begeleidingsorkest van Fats Domino, jarenlang heeft opgetreden in de beroemdste zalen in binnen- en buitenland. Orkestleider Bob Verhelst is een geboren en getogen Pintenaar en hij heeft ook een mystery guest uitgenodigd.

Het weekend wordt op zondag 9 september afgesloten met het Pintefeest in het centrum. Voor de 41e keer organiseert men een braderie in de Baron de Gieylaan en Pintestraat met standen van lokale middenstanders en verenigingen van 10 tot 18 uur. In de Groenstraat en Pintestraat is er een brocante- en kinderrommelmarkt. In de namiddag een kinderdorp en straatanimatie en een concert van Harmonieorkest De Pinte.