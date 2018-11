De politie waakt: afrit E17 De Pinte zaterdagnacht afgesloten op zoek naar inbrekers Sam Ooghe

18 november 2018

13u00 0 De Pinte De politie van de zone Schelde-Leie heeft zaterdagnacht de afrit van de E17 in De Pinte afgesloten in het kader van een anti-inbrakencontrole. Er werden geen personen opgepakt, maar de politie gaat tot februari door met een resem acties.

De controle past in het kader van de Donkere Dagen-campagne van de politiezone die De Pinte, Sint-Martens-Latem, Nazareth en Gavere omvat. Er wordt op verschillende manieren extra aandacht besteed aan de problematiek rond inbraken. Een actie zoals zaterdagnacht is vooral gericht op verdachte voertuigen en inzittenden. Er werden in een uurtje tijd zo’n tachtig voertuigen gecontroleerd, maar zonder resultaat. Wel werd één persoon betrapt met een glas te veel op. Hij moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren.

In de politiezone Schelde-Leie is het aantal inbraken de voorbije jaren wel fiks gedaald. In 2014 telde de politie nog 231 inbraken tot en met september, dit jaar 107. Maar aangezien de inbraakcijfers pieken van november tot februari, blijven de acties noodzakelijk, klinkt het bij de politie.