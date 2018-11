De politie vraagt hulp van de bewoners: voelt u zich veilig in uw buurt? Sam Ooghe

07 november 2018

10u40 0 De Pinte Om het zonaal veiligheidsplan van 2020-2026 te bepalen, vraagt de politie van Schelde-Leie de input van de bevolking: voelt u zich nog veilig in uw buurt?

Concreet vraagt de politiezone om een korte enquête in te vullen. De bedoeling is om een zicht te krijgen op de verzuchtingen van de inwoners van de gemeenten in de zone: Nazareth, Gavere, De Pinte en Sint-Martens-Latem. Met die info stelt de politie een zonaal veiligheidsplan op, met de veiligheidsprioriteiten voor de komende zes jaar. Ook de interne werking van de politie wordt grondig bekeken.

De enquête invullen duurt tien minuten, en dat kan via deze link. Alles gebeurt anoniem. Volgende week maandag wordt de vragenlijst afgesloten. Wie niet goed te been is, kan de lijst ook in papier indienen op een van de kantoren.

In december volgt er ook een politiecafé. Daar kunnen burgers meedenken over het veiligheidsbeleid van de gemeenten. Inschrijven kan hier.