De Pinte doet mee aan Vlaamse Week tegen Pesten Anthony Statius

25 februari 2019

18u53 0 De Pinte De Vlaamse Week tegen Pesten vindt deze nog tot het einde van deze week plaats en ook de gemeente De Pinte doet mee.

Het gemeentebestuur van De Pinte wil deze extra aandacht vestigen op het probleem van pesten. Verschillende diensten binnen de gemeente doen acties: in de bibliotheek kan je een boekenstand vinden rond pesten, Huis van het Kind deelt tips over pesten op haar Facebookpagina en ook de ‘move tegen pesten’ wordt ingestudeerd.

Wie zelf wil tonen dat hij of zij pesten niet oké vindt, die kan dit aantonen met STIPT IT. Met vier stippen op je hand maak je een krachtige vuist tegen pesten. Met elke stip die je zet, ga je akkoord met één van deze stellingen: ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen, ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt, ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij en ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt. Meer info via www.kieskleurtegenpesten.be.