De Pinte beperkt hoogbouw

De Pinte beperkt de hoogbouw in het centrum. In een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrumbocht werd bepaald dat appartementsgebouwen niet meer toegelaten zijn op gewone verkavelingen. Daarnaast mogen ze maximaal drie bouwlagen tellen, waarvan één in het dak. Het plan kan nog tot 6 februari geraadpleegd worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu. (ASD)