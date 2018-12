De Pinte behaalt vijfde fairtradester dankzij Celeste Versee Anthony Statius

06 december 2018

14u53 0

De Pinte mag zich officieel een vijfsterren fairtradegemeente noemen. Dit werd bekendgemaakt tijdens de negentiende geschenkenbeurs in de Oxfam Wereldwinkel.

De Pinte is sinds 2009 een fairtradegemeente en nu zelfs eentje met vijf sterren. De vijfde ster komt van de fairtradefans. Om die ster te behalen, moet vijfentwintig procent van de inwoners verklaren dat ze minstens vier keer per jaar fairtradeproducten kopen of gebruiken. Tijdens heel wat activiteiten de voorbije jaren werden de fans geteld en vorige zondag, tijdens de negentiende geschenkenbeurs van de Wereldwinkel, werd inwoner nummer 2.633 gemeld. De tienjarige Celeste Versee werd door de actiegroep Fairtradegemeente en door de vrijwilligers van de Wereldwinkel beloond met een mand vol eerlijke producten.