Chiro De Pinte viert vijftigste verjaardag met feestweekend Anthony Statius

14 maart 2019

14u58 0 De Pinte Chiro De Pinte bestaat vijftig jaar en dit wordt komend weekend uitbundig gevierd. Leden, oud-leiding en sympathisanten verzamelen drie dagen lang in de lokalen van basisschool De Kleine Prins (Erasmus De Pinte) in de Kasteellaan om te eten, drinken, spelen, feesten en vooral bij te praten. “Alle opbrengst gaat naar ons buitenlands kamp naar Oostenrijk in 2020", zegt leidster en mede-organisator Sara Thienpont.

Het feestweekend van Chiro De Pinte start op vrijdag 15 maart met de quiz Chiro Universalis. “De geschiedenis van onze jeugdvereniging vormt de rode draad doorheen alle activiteiten”, zegt Sara Thienpont. “Op zaterdag is er vanaf 18 uur de show In mijnen chirotijd en daarin blikken al onze leden even terug op vijftig jaar chirokampen, grappige anekdotes en goeie verhalen incluis. Daarna kan iedereen terecht in onze pastabar en vanaf 22 uur is er de fuif TD-Ancien met optredens van leiding en oud-leiding, namelijk Blanc, DJ Beatpounce en Julien.”

“Op zondag is er om 12 uur een eetfestijn, gevolgd door een groepsactiviteit en volksspelen”, vervolgt Sara. “Zowel op zaterdag als zondag is er ook een fototentoonstelling te zien, met de leukste beelden van de voorbije vijftig jaar. We sluiten het weekend om 18 uur af met een gezellig samenzijn met vuurkorven en marshmellows. Alle activiteiten zijn gratis.”

Meer info vind je via de Facebookpagina ‘50 jaar Chiro De Pinte’ en www.chirodepinte.be.