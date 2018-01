Chiro brouwt tripel voor verjaardag 24 januari 2018

De Chiro van De Pinte viert haar vijftigste verjaardag met een eigen bier. Het beschermcomité Chiro Sint-Agnes brengt het Sint-Agnesbiertje, een blonde tripel van hoge gisting genoemd naar de stichtster, op de markt. "De opbrengst van de verkoop gaat onder andere naar een afdak voor ons chirolokaal zodat de kinderen ook buiten kunnen spelen wanneer het regent. We sparen ook voor ons buitenlands kamp in 2020", zegt bedenker Sven Algoet. "Het gaat om een blonde tripel van hoge gisting met een licht bittere afdronk en een alcoholpercentage van 7,5%. Het bier werd gebrouwen door Huisbrouwerij Sint-Canarus in Gottem (Deinze). Het gaat om een collector's item en we zullen het serveren op onze komende activiteiten dit jaar. Wie het bier wil proeven, kan een kratje van zes flesjes bestellen voor 20 euro via beschermcomité@chirodepinte.be en vanaf volgende maand via de website www.chirodepinte.be. (ASD)