Chauffeur crasht tegen signalisatiewagen op E17 04 juni 2018

De 30-jarige bestuurder van een bestelwagen is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een crash aan hoge snelheid tegen een signalisatievoertuig op de E17 in De Pinte.





Iets na middernacht gebeurde op de rechterrijstrook van de snelweg een kleine aanrijding waarbij een wagen getakeld moest worden. Een takelaar uit Kruishoutem werd ter plaatse gevraagd om met zijn takelwagen de signalisatie op de tweede rijstrook te voorzien.





Maar de bestuurder van een bestelwagen merkte het voertuig te laat op en knalde er rond 0.40 uur tegen.





De chauffeur liep zware verwondingen op aan de benen en aan het hoofd en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd, waar hij nog steeds verzorgd wordt. Het parket Oost-Vlaanderen werd in kennis gesteld om de aanrijding te onderzoeken. (WSG)