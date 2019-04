Centrumstraten krijgen deze week fietssuggestiestroken Anthony Statius

14 april 2019

20u43 0 De Pinte De fietssuggestiestroken in de Bommelstraat, Pintestraat, Baron de Gieylaan en het Kerkplein worden deze week aangelegd. De werken worden vooral ‘s nachts uitgevoerd om hinder voor doorgaand verkeer, bewoners en handelaars te vermijden.

In het mobiliteitsplan, dat vorig jaar werd goedgekeurd, zijn enkele fietssuggestiestroken voorzien in het centrum van De Pinte. Het gaat om de Bommelstraat tussen de spoorweg en Pintestraat, Pintestraat, Baron de Gieylaan tussen het Kerkplein en rotonde post en het Kerkplein. De stroken worden uitgevoerd in epoxy en zullen langs beide zijden van de straat een meter breed zijn.

De werken worden voornamelijk ‘s nachts uitgevoerd om hinder te vermijden en er geldt een parkeerverbod langs beide kanten van de straten vanaf 14 april tot 18 april, telkens van 20 uur tot 6 uur. Parkeren kan in de omliggende straten en parkings. Gedurende de plaatsing van de suggestiestroken is er steeds doorgaand verkeer mogelijk.