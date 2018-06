CD&V-lijst telt tien nieuwkomers 13 juni 2018

02u58 0 De Pinte CD&V De Pinte-Zevergem lanceert tien nieuwe gezichten voor de gemeenteraadsverkiezingen. De lijst telt ook zes kandidaten jonger dan dertig jaar.

CD&V De Pinte-Zevergem heeft zijn lijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Nieuwkomers zijn Ann Vandenbussche, Erik Van de velde, Isabelle De Colvenaer, Justine De Ruysscher, Bert Seynhaeve, Hannes Eechaute, Liselotte Thienpont, Karel De Groote, An Balcaen en Niko Gobbin.





Naast de nieuwe kandidaten staan ook veel bekende gezichten op de lijst van de christen-democraten. Naast Vincent Van Peteghem komen ook gemeenteraadslid en gewezen schepen Lieve Van Lancker, gemeenteraadslid Laure Reyntjens, Kathleen Ghyselinck, gemeente- en politieraadslid Antoine Van Nieuwenhuyze, Lieven Lekens, Inge Temmerman, Marian De Bie en OCMW-voorzitter Guy Blomme op. Oud-burgemeester Martin Van Peteghem ondersteunt de lijst op plaats 11 en de lijst wordt geduwd door gemeenteraadslid en voorzitter Willem Rombaut.





"Met Laure Reyntjens in de top drie trekken we de kaart van de verjonging", zegt lijsttrekker Vincent Van Peteghem. (ASD)