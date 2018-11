Camera moet sluikstorters betrappen Anthony Statius

20 november 2018

16u20 0 De Pinte De gemeente De Pinte gooit een mobiele camera in de strijd tegen sluikstort. “Deze zal ingezet worden op openbare plaatsen waar geregeld sluikstort en zwerfvuil wordt gesignaleerd zoals de glasbollen in het Europaplein”, zegt schepen van Leefmilieu Benedikte Demunck (N-VA).

Op de gemeenteraad van maandag 19 november werd het reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera tegen sluikstort en zwerfvuil goedgekeurd. Hiervoor werkt de gemeente samen met afvalintercommunale IVM, die in totaal twintig mobiele camera’s heeft aangekocht.

“Het doel is het voorkomen, vaststellen en bewijzen van sluikstort”, zegt schepen DeMunck. “De beelden worden pas bekeken na het vaststellen van overlast. De beelden worden verwerkt door de gemeente en IVM heeft iemand in dienst die de vaststellingen doet. Ook de politie heeft toegang tot de beelden. Op basis van de beelden kunnen GAS-boetes uitgeschreven worden.”

“Er is geen ernstig probleem in onze gemeente, maar er zijn enkele hotspots voor sluikstort zoals de glasbollen op het Europaplein, de buurt rond woonzorgcentrum Scheldevelde, het Parkbos en aan de Trekweg in Zevergem. De camera zal vanaf het voorjaar actief zijn, sluikstorters zijn dus gewaarschuwd”, zegt schepen Demunck.