Burgemeester vereeuwigt opmerkelijke inwoners in fotoboek 13 maart 2018

02u54 0 De Pinte Er schuilt een schrijver in Hilde Claeys, burgemeester van De Pinte. In het boek 'Geen Belet? Vertellingen uit De Pinte en Zevergem' laat ze 35 kleurrijke figuren aan het woord over de tradities, geschiedenis en de cultuur van haar geboortedorp.

150 jaar De Pinte zonder boek? Kan niet, dacht Hilde Claeys (Ruimte) en dus besloot de burgemeester er zelf een te schrijven. Samen met fotograaf en Zevergemnaar Jonas Lampens trok ze de straat op klopte aan bij opmerkelijke figuren uit haar dorp. 35 mensen, 35 verhalen en deze bundelde ze in het fotoboek Geen Belet? dat eind maart uitkomt.





Drie jaar

"De eerste deur waar ik ben gaan aankloppen, was die van Johan Van Twembeke van Heemkring Scheldeveld", vertelt Hilde. "Johan is net zoals ik gepassioneerd door ons dorp. Ik pikte vroeger heel wat verhalen op van mijn grootouders en ik ben van nature zeer geïnteresseerd in geschiedenis van mijn dorp. Ik startte mijn zoektocht in oktober 2014 en tegen augustus 2017 had ik 35 verhalen verzameld."





Onder andere van muzikant Bobby Setter, pastoor Piet Herregods, maar ook minder gekende figuren zoals haar buurman Hilaire Rotier. "Een van de mooiste ontmoetingen was met Roger D'Hossche, een man die al gans zijn leven doof is", gaat Hilde verder. "Met behulp van een doventolk heb ik zijn verhaal opgetekend. Ik heb ons dorp op een andere manier leren kennen."





Een exemplaar kost 27 euro en bestellen kan via info@geen-belet.be of 0473/76.87.57. (ASD)