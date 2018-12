Burgemeester Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth leggen de eed af Anthony Statius

22 december 2018

12u03 0

Burgemeesters Vincent Van Peteghem (CD&V), Danny Claeys (CD&V) en Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn) hebben op vrijdag 21 december de eed van burgemeester afgelegd bij waarnemend Oost-Vlaams gouverneur Didier Detollenaere.

Samen met elf andere Oost-Vlaamse burgemeesters waren Vincent Van Peteghem, Danny Claeys en Agnes Lannoo-Van Wanseele te gast in het Virginie Lovelinggebouw (VAC) op het Koningin Maria Hendrikaplein in Gent. Ze legden er de eed af als burgemeester voor de legislatuur 2019-2024. Stemmenkanon Vincent Van Peteghem wordt de nieuwe burgervader van De Pinte en treed hiermee in de voetsporen van zijn vader Martin, die tot 2012 burgemeester was. Na zes jaar oppositiekuur is CD&V opnieuw aan de macht, deze keer in een coalitie met N-VA.

In Nazareth doet Danny Claeys er nog eens zes jaar bij en zijn CD&V-ploeg zal samen met het kartel sp.a-Groen de gemeente besturen. In Sint-Martens-Latem en Deurle blijft de lokale partij Welzijn aan de macht met stemmenkanon Agnes Lannoo-Van Wanseele als burgemeester. Deze keer doet Welzijn het in haar eentje, zonder Samen en N-VA, die samen met VLD in de oppositie zullen zetelen.

Zij beginnen hun mandaat officieel vanaf 1 januari 2019.