Bretellen en kniekousen in De Blije School 05 mei 2018

De Blije School in De Pinte organiseerde gisteren een retrodag. In het kader van '150 jaar De Pinte' kwamen leerlingen, leerkrachten en directie in kledij uit de tijd van toen naar school. Alle ouders doken in de kleerkast om hun kroost uit te dossen met kleren uit de jaren stillekes. Denk aan petjes, bretellen, kniekousen en hemdjes.





"Samen met de bewoners van woonzorgcentrum Scheldevelde speelden we oude volksspelen en we namen retroklasfoto's", zeggen directrices Greet Naessens en Dominique Vincent. In de namiddag kwamen burgemeester Hilde Claeys (Ruimte) en enkele schepenen de gloednieuwe kleuterspeelplaats van De Blije School inwijden. De kinderen trakteerden alle aanwezigen op volksdans en -muziek. (ASD)