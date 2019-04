Brasserie ‘t Klooster opent in mei opnieuw de deuren Eigenaar ‘t Patijntje, Café Theatre en Nenuphar neemt bekendste restaurant van De Pinte over Anthony Statius

08 april 2019

17u37 0 De Pinte Brasserie ‘t Klooster in de Baron De Gieylaan opent in mei opnieuw de deuren. De nieuwe eigenaar is Hugues de Breyne, bekend van de Gentse horecazaken ‘t Patijntje, Café Theatre en Nenuphar. “Tot een week geleden kende ik deze zaak niet, maar ik was meteen verkocht”, zegt Hugues.

Amper anderhalve maand na het faillissement heeft Brasserie ‘t Klooster al nieuwe eigenaars. De overnemer is alleszins geen onbekende in de Gentse horecawereld. Hugues de Breyne opende in 1999 ‘t Patijntje aan de Gordunakaai, sinds 2012 is hij eigenaar van Nenuphar in Afsnee over en sinds 2015 bezit hij ook Café Theatre in het centrum van Gent. Met Brasserie ‘t Klooster opent hij zijn vierde zaak.

“Ik was niet actief op zoek naar iets nieuws, maar ik botste toevallig op dit pand”, zegt Hugues. “Dat was amper anderhalve week geleden. Ik was onmiddellijk verkocht door de ideale ligging: pal in het centrum van De Pinte, met een ruim terras dat uitkijkt op de Baron De Gieylaan, en met de N43 en de E17 vlakbij. De zaak is nog zo goed als nieuw, dus mits een paar aanpassingen kunnen we hier snel opstarten. Er is plaats voor 75 couverts en er is een apart zaaltje voor groepen. Op de eerste verdieping zijn er nog drie vergaderzalen. Het concept zal een beetje wijzigen. Brasserie ‘t Klooster moet voor iedereen toegankelijk zijn. Je zal hier een klassiek driegangenmenu kunnen eten, maar ook een lekker spaghetti of croque monsieur. Je zal hier ook gewoon iets kunnen drinken en in de namiddag kan je hier ook terecht voor een pannenkoek.”

“We hebben nog geen exacte openingsdatum, maar het zal ergens in de loop van mei zijn. We hebben at twee kandidaat-koks, maar we zijn nog op zoek naar personeel. In Brasserie ‘t Klooster willen we een team van zo’n tien personeelsleden tewerkstellen. In totaal werken we met een zestigtal vaste krachten. Het is dankzij de inzet van al die mensen die ons omringen, dat we de kans hebben om deze vierde zaak erbij te nemen.”

Meer info via vera@patyntje.be of 0475/74.70.77.