Brand in leegstaande loods 11 april 2018

In een leegstaande loods in de Nijverheidsstraat in De Pinte is gisterenavond rond 17.30 uur een brand uitgebroken. De brandweerkorpsen van Deinze en Gavere van de zone Centrum kwamen ter plaatse en hadden de brand in een mum van tijd geblust. Gewonden vielen er niet. De schade bleef ook relatief beperkt. (JEW)