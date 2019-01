Bouw nieuw hoofdcommissariaat moet volgend jaar starten Korpschef Schelde-Leie: “Mensen moeten zich welkom voelen bij ons” Sam Ooghe

27 januari 2019

01u29 0 De Pinte Als alles volgens plan verloopt, start in de loop van 2020 de bouw van het gloednieuw hoofdcommissariaat van de PZ Schelde-Leie. De politie zal zoals bekend van De Pinte naar Nazareth verhuizen.

Over het nieuwe gebouw wordt al jaren gepraat, maar vrijdagavond kwam korpschef Pascal Maes tijdens zijn nieuwjaarsspeech voor het eerst op de proppen met een geschatte timing. “Vijf geselecteerde firma’s hebben de tijd tot eind mei van dit jaar om een eerste offerte uit te werken”, legde Maes uit. “In de maanden die daarop volgen, worden hun voorstellen beoordeeld op functionaliteit, duurzaamheid, architectuur, budgetcontrole en planning. Het plan is om in het najaar van 2019 de nieuwbouw te gunnen aan de firma die het best scoort. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we onze eerste steen leggen in 2020.”

Welkom gevoel

De werken zouden zo’n anderhalf jaar in beslag nemen. De politie hoopt dus tegen eind 2021 in te trekken in hun nieuwe huis. Want het huidige hoofdcommissariaat in de Florastraat in De Pinte, zo zegt Maes, voldoet niet. “Het gebouw is niet aangepast aan deze moderne tijden. Mensen moeten zich welkom voelen bij ons. Maar om binnen te komen, moet je al aanbellen. Er is verder geen duidelijk onderscheid tussen medewerkers en bezoekers, en we hebben maar één lokaal voor verhoor. Willen we gelijktijdig een tweede verhoor afnemen, dan moet dat in een bureau.”

“Onze medewerkers zitten ook te krap”, gaat Maes verder. “Oorspronkelijk was het commissariaat een rijkswachtgebouw. Het is ontworpen voor een bezetting van twintig mensen, maar vandaag zitten we er met meer dan veertig. We willen meer professionalisme uitstralen, en tegelijkertijd het welzijn van onze medewerkers bevorderen. Daarom komt het nieuwe gebouw er.”

Informatie-uitwisseling

Hoe het nieuwe commissariaat er zal uitzien, is voorlopig onduidelijk. Zeker is dat het in de Weefstraat komt in Nazareth. “In het midden van onze zone", duidt de korpschef. “Het huidige gebouw in De Pinte ligt veel te ver van Gavere. Wat ik graag zie in het nieuwe gebouw? Een gescheiden onthaalruimte en wachtruimte, om de privacy van de burgers te respecteren die bijvoorbeeld aangifte komen doen. Onze medewerkers moeten rustig kunnen werken met genoeg plaats, maar ik zou ook graag voldoende open ruimte zien, om het welzijn van onze mensen te stimuleren, maar ook voor informatie-uitwisseling. Geen eilandjes, maar verbinding.”