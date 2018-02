Bobby Setter herdenkt Fats Domino met herwerkte film 21 februari 2018

02u46 0 De Pinte Orkestleider en zanger Bobby Setter uit De Pinte brengt een mooi eerbetoon aan Fats Domino. Ter ere van de negentigste verjaardag van de Amerikaanse rock-'n-roll-legende, die op 24 oktober vorig jaar overleed, vertoont Bobby dit weekend opnieuw de film My Friend Fats. "Mijn dochter Karin en ik waren aanwezig op de begrafenisplechtigheid in New Orleans, een unieke belevenis die aan de film werd toegevoegd", zegt Bobby.

Op maandag 26 februari zou de Amerikaanse pianist Fats Domino - bekend van hits zoals Blueberry Hill - 90 jaar geworden zijn. De 'fat man' overleed echter op 24 oktober vorig jaar. Bobby Setter was jarenlang kind aan huis bij Fats en zijn familie en hij legde deze vriendschap in 2013 vast in de film My Friend Fats. Als eerbetoon aan zijn vriend werd de fim opnieuw gemonteerd en het resultaat toont Bobby dit weekend bij Filmclub Ovaki in Gent.





"In november ben ik met mijn dochter Karin naar de begrafenis in New Orleans geweest", vertelt Bobby. "Een unieke ervaring want daar houden ze geen rouwstoet, maar een second line parade, dat is een 'celebration of life' zonder tranen en met veel muziek. We hebben deze beelden aan de film toegevoegd, zeker de moeite waard om te bekijken. Naast de film is er ook een fototentoonstelling te zien."





De voorstellingen op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 februari zijn uitverkocht, maar er zijn nog plaatsen voor de extra voorstelling op zondag 4 maart. De toegang is gratis maar reserveren is noodzakelijk. Dit kan bij Didier Kusseler 0478/78.48.28 en sec.ovaki@gmail.com of via Bobby Setter 09/222.04.05 info@bobbysetter.be.





(ASD)