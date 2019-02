BOB-winteracties: chauffeurs van zone Schelde-Leie bij slechtste leerlingen van België Sam Ooghe

26 februari 2019

16u53 0 De Pinte De politie van de zone Schelde-Leie heeft de resultaten bekendgemaakt van de BOB-acties van afgelopen winter, gericht op drug- en alcoholgebruik in het verkeer. Daaruit blijkt dat de chauffeurs in de zone nog steeds bij de slechtste leerlingen van het land horen.

De campagne liep van begin december tot eind januari. Binnen die periode controleerde de politie van de zone Schelde-Leie (Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem) zo'n 1.000 bestuurders, waarvan de helft in het weekend. 35 onder hen werden betrapt op sturen onder invloed van verdovende middelen.

3,5 procent van de chauffeurs liep dus tegen de lamp. Dat is een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen de politie 4,2 procent noteerde. Toch hebben de chauffeurs binnen de zone nog huiswerk, want in vergelijking met de rest van het land scoort Schelde-Leie slecht. Nationaal testte er 1,87 procent positief, in Vlaanderen liep 1,66 procent tegen de lamp.