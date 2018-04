Bibliotheek start voorleesproject voor baby's en peuters 03 april 2018

De bibliotheken van De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem hebben Boekstart gelanceerd, een voorleesproject voor baby's en peuters. Met Kind en Gezin als partner biedt het project aan jonge ouders een pakketje aan met boekjes en leuke voorleestips.





"We stappen in het voorleesproject Boekstart van de vereniging Iedereen Leest", zegt bibliothecaris Catherine Hartmann van Sint-Martens-Latem. "Deze Vlaamse vereniging wil met dit project heel jonge kinderen en hun ouders in contact brengen met boekjes. Onze directe partners zijn de consultatiebureaus van Kind en Gezin. Boekstart biedt op twee momenten aan jonge ouders een pakketje aan met boekjes en leuke voorleestips: een babypakket wanneer het kindje 6 maanden oud is en een Boekstart-tas met twee boeken voor peuters van 15 maanden." (ASD)