Bestelwagen kantelt na aanrijding middenberm:

geen gewonden Jeroen Desmecht

09 november 2018

13u46 0 De Pinte Op de N60 in de Pinte is in de nacht van donderdag op vrijdag een bestelwagen gekanteld nadat hij tegen de middenberm reed. Niemand raakte gewond.

De bestelwagen reed rond 4.50 uur op de N60 richting Oudenaarde toen hij op de middenberm inreed. Door de klap kantelde de wagen op zijn zij. Hierdoor was één van de twee rijstroken tijdelijk versperd. De bestelwagen werd getakeld en de brandweer moest ter plaatse komen om het wegdek schoon te maken. De rijbaan was vrij voor de ochtendspits, waardoor er weinig verkeershinder was. De bestuurder van de bestelwagen legde een negatieve ademtest af.