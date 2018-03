Beschonken chauffeur werkt niet mee 21 maart 2018

De politie van zone Schelde-Leie heeft maandagavond rond 20.35 uur een chauffeur onderschept die een boom had aangereden in de Baron de Gieylaan in De Pinte. De 60-jarige man uit de Pinte verloor er de controle over zijn stuur en kwam tot stilstand tegen een boom, maar reed toch verder richting het Kerkplein. Daar kon de politie hem tegenhouden. De man bleek te veel te hebben gedronken en wilde niet meewerken. Hij werd een nachtje opgesloten voor weerspannigheid en om te ontnuchteren. Zijn rijbewijs is meteen voor 15 dagen ingetrokken en de man zal zich nog voor de politierechter moeten verantwoorden. (WSG)