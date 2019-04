Benefietconcert ten voordele van Roemeense kinderen Anthony Statius

04 april 2019

08u53 1 De Pinte De vzw Nona organiseert op zaterdag 6 april haar jaarlijks benefietconcert. Deze keer geeft het Brussels Chamber Choir een concert in de kerk van De Pinte.

De vzw Nona biedt hulp en ondersteuning aan kinderen in Roemenië. Dit doet men onder andere met een Roemeense maaltijd en een jaarlijks benefietconcert. Het concert vindt dit weekend plaats en op het programma staan sacrale en spirituele a cappella-werken uit de 20ste en 21ste eeuw, gebracht door het Brussels Chamber Choir.

Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop en 18 euro aan de kassa en ze zijn te krijgen via 09/282.85.78 of nonamechild@telenet.be.