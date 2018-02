Bejaarde vrouw opgelicht in serviceflat 27 februari 2018

Een bewoonster van serviceflats Herfstdroom in de Bommelstraat in De Pinte is afgelopen vrijdag slachtoffer geworden van oplichters. De daders belden aan de toegangsdeur van de serviceflats aan. De vrouw hoorde niemand aan de parlofoon, maar opende toch de deur. Even later trof ze een vrouw aan die zei dat ze geld inzamelde voor gehandicapten. Samen liepen ze in het gebouw rond. Ineens zag de bewoonster in haar slaapkamer een man die zogezegd op zoek was naar het toilet. Het koppel vertrok zodra de vrouw een kleine som geld gedoneerd had. Later stelde ze vast dat juwelen verdwenen waren.





De politie werd pas zaterdag ingelicht en startte een onderzoek. "Vooral senioren worden geviseerd met dit soort oplichtingstrucs", klinkt het bij de lokale politiezone Schelde-Leie in een oproep naar waakzaamheid. "Vraag altijd legitimatie als een onbekend persoon aanbelt voor een inzamelactie of om iets te verkopen. Bij twijfel, aarzel niet en bel onmiddellijk 101."





(WSG)