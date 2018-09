Autoloze wijkdag in De Pinte Redactie

06 september 2018

De gemeente De Pinte engageert zich opnieuw om deel te nemen aan de Week van de Mobiliteit door een autoloze ‘wijkdag’ te organiseren in samenwerking met de wijkverenigingen. Deze vindt plaats op zondag 16 september.

Wijken en straten mogen die zondag de autovrije straten in bezit nemen met rolschaatsen, step, kinderfiets, gocart, tandem, ligfiets en gekke fietsen. De trage weggebruiker kan zich uitleven tussen 10 en 18 uur in de Hugo Verriestlaan, Van Eycklaan, Toutefais, Varentschoot en Dorp Zevergem. Inschrijven is niet nodig.

Meer info: www.depinte.be/autolozewijkdag.