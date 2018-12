Andries (39) en Ben (31) starten zelfverdedigingscursus voor vrouwen Anthony Statius

11 december 2018

21u26 0 De Pinte Vrouwen die zich willen wapenen tegen allerhande belagers, kunnen vanaf zaterdag 12 januari de zelfverdedigingscursus Nimema volgen in Erasmus De Pinte. Initiatiefnemers zijn gevechtssportmeesters Andries Deschans (39) uit De Pinte en Ben Roers (31) uit Olsene. “Onze cursus is enkel voor vrouwen omdat we ons toespitsen op specifieke situaties waarin zij kunnen verzeild geraken”, zegt het duo.

‘Nimema’ is geen Japanse term voor kracht of vuist en het is ook geen nieuwe oosterse gevechtssport; het is een woordspeling op de uitdrukking 'niet met mij’. De uitvinders zijn alvast wel bedreven in de gevechtskunsten. Andries Deschans is drukker van beroep, maar geeft al jaren taekwondo-les aan kinderen en volwassenen en politieagent Ben Roers is lesgever in krav maga, een Israëlische zelfverdedigingssport. Hoe komen twee gediplomeerde gevechtskunstmeesters nu op het idee om een zelfverdedigingscursus specifiek voor vrouwen te beginnen? Eenvoudig, op verzoek van de vrouwen zelf.

“De mama van een van mijn taekwondo-leerlingen is goudsmid van beroep”, vertelt Andries. “Ze trekt vaak met een tas vol edelstenen en diamanten naar beurzen. Omdat de kans dat ze ooit overvallen worden bestaat, vroeg ze mij om haar enkele zelfverdedigingstrucjes te leren. Blijkbaar waren er in haar vrouwenclub ook geïnteresseerden en zo is de bal aan het rollen gegaan. Ik heb Ben gecontacteerd en we hebben beslist om een cursus samen te steken, een zaaltje te zoeken en te kijken om lidgeld te vragen, zodat we in orde zijn met de verzekeringen.”

“In tien lessen leren we de deelnemers de basis in zelfverdedigingstechnieken”, zegt Ben Roers. “Die zijn vooral gebaseerd op krav maga, maar we halen ook de mosterd bij andere gevechtssporten zoals kickboks of taekwondo. Andries en ik trainen zelf op verschillende locaties en we gaan steeds op zoek naar bruikbare technieken voor deze cursus. Sommige technieken vereisen jarenlange training, maar bij andere kan je met de juiste mindset al een heel eind komen. In onze lessen leren de deelnemers situaties inschatten. Zo zullen we ook bepaalde relevante incidenten, die bijvoorbeeld in de media verschenen zijn, bespreken met onze groep. Mochten ze ooit in een gelijkaardige situatie terechtkomen, dan hebben ze het zelfvertrouwen om te weten wat ze kunnen, maar ook wat ze mogen doen. Alles wat wij aanleren is getoetst aan het wettelijk kader.”

“Veel mensen die bedreigd worden, bevriezen helemaal”, vult Andries aan. “Wij leren hen snel en efficiënt reageren en we leren hen ook doorgaan totdat hun aanvaller uitgeschakeld is of totdat ze de mogelijkheid gevonden hebben om te kunnen vluchten. Bij ieder scenario die we behandelen willen we dat onze leerlingen er zo goed mogelijk uitkomen. Een ijzersterke conditie of voorkennis van gevechtssporten zijn niet vereist. We beginnen van nul en bouwen stapsgewijs op.”

De lessen vinden plaats op zaterdag van 15 tot 16 uur en van 16 tot 17 uur in de polyvalente zaal van Erasmus De Pinte. Er is telkens plaats voor twintig deelnemers. Na de eerste lessenreeks is het de bedoeling om dit in september opnieuw op te pikken. “We denken er ook aan om een specifieke cursus te geven aan tienermeisjes. We leggen nu de minimale leeftijdsgrens op achttien jaar

Wie interesse heeft kan mailen naar ninemasd@gmail.com.