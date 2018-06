Acht bestuurders rijden sneller dan 139 per uur op N60 20 juni 2018

Bij een verkeersactie op zondag op de N60 heeft de politie van Schelde-Leie acht snelheidsduivels betrapt die sneller reden dan 139 kilometer per uur. De maximumsnelheid bedraagt er 90 kilometer per uur. In totaal passeerden 3.500 voertuigen de flitscamera's van de politie. 235 onder hen reden te snel. De acht bestuurders die bijzonder snel reden, zullen zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Hun rijbewijs werd ook meteen ingetrokken voor vijftien dagen. De N60 is de baan waar jaarlijks het meest ongevallen gebeuren binnen de politiezone Schelde-Leie. In 2017 waren dat er 83. (OSG)