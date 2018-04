Aanleg spitsstrook E17 start na paasvakantie 10 april 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 16 april met de aanleg van de spitsstrook op de E17. Deze komt tussen het op- en afrittencomplex van De Pinte en de verkeerswisselaar in Zwijnaarde. De werken duren tot 30 april en er wordt vooral hinder verwacht in het weekend.





"De spitsstrook wordt aangelegd in de richting van Antwerpen", legt communicatieverantwoordelijke Irene van der Craats uit. "De afslagstrook van de E17 richting de E40 Oostende/Brussel zal ook verlengd worden. Door deze ingrepen zal het verkeer tijdens de ochtendspits vlotter kunnen verlopen."





"Om de hinder te beperken, werken we in vier fases. De eerste week past de aannemer de bestaande vluchthavens aan en er komt een extra bij. In het weekend van 20 april zal er vanaf vrijdagavond 20 uur tot maandagochtend 5 uur heel wat verkeershinder zijn. Het asfalt op de linker- en middenrijstrook wordt vernieuwd en er worden detectielussen aangebracht. Hierdoor kan het verkeer slechts over twee versmalde rijstroken rijden. Daarna worden de wegmarkeringen aangebracht en in de laatste fase van 27 tot 30 april wordt de afrit naar de E40 afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding via de afslag naar het UZ Gent en rijdt dan terug de E17 op in de richting van Kortrijk." Meer info: www.wegenenverkeer.be/Depinte (ASD)