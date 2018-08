45-jarige fietser gewond na valpartij 14 augustus 2018

02u40 0

In de Bommelstraat is zaterdagmiddag rond 12.50 uur een fietser gewond geraakt na een valpartij. De 45-jarige fietser reed richting het centrum van De Pinte toen hij werd opgeschrikt door een bewoner die zijn oprit verliet met de wagen. De fietser ging vol in de remmen en werd over zijn fiets gekatapulteerd. Hij raakte gewond aan het hoofd en werd naar het ziekenhuis overgebracht. (DJG)