1 op 3 te snel in Neermeerskaai FLITSMARATHON LEGT STIJGEND AANTAL HARDRIJDERS BLOOT WOUTER SPILLEBEEN DIDIER VERBAERE

20 april 2018

02u30 0 De Pinte De flitsmarathon van afgelopen woensdag heeft duidelijk aangetoond waar opvallend veel chauffeurs de maximumsnelheid aan hun laars lappen. In de Neermeerskaai reed zo meer dan een derde van alle bestuurders sneller dan de toegelaten 30 kilometer per uur.

De Gentse politie trok er woensdag op uit om op zes verschillende locaties te controleren op overdreven snelheid. Ze stonden opgesteld in de Heiveldstraat, de Neermeerskaai, de Franklin Rooseveltlaan, de Vlaamse Kaai, de Industrieweg en de Drongensesteenweg. In totaal controleerden ze 5814 chauffeurs, waarvan er 483 of 8,03 procent te snel reden.





Zo voorgesteld zien de resultaten er niet slecht uit, maar de cijfers van de individuele straten vertellen en ander verhaal. "Het grootste percentage overtreders werd vastgesteld in de zones waar maximum 30 kilometer per uur mag gereden worden", duidt de Gentse politie. "In de Neermeerskaai werd de snelheid van 378 bestuurders gecontroleerd, maar liefst 137 onder hen reden te snel. Dat is 36,2 procent." Zowel in de Neermeerskaai als in de Heiveldstraat werden topsnelheden van meer dan 60 kilometer per uur gemeten.





Fietsers en kinderen

Bewoners van de Neermeerskaai beamen dat er veel te snel gereden wordt. In de rechte straat langs de Leie staan vooral grote appartementsblokken en twee scholen. Het is er dus altijd druk door de vele fietsers en kinderen. "Vooral voor hen is het gevaarlijk", vertellen bewoners Vanessa en Monika. "Ze vliegen hier echt, soms zelfs aan 120 kilometer per uur. Ingrepen zoals verkeersdrempels of een permanente flitspaal zouden al veel kunnen helpen", zeggen Vanessa en Monika. "Een jaar geleden zijn er paaltjes op onze parking gezet, waardoor er nu wat minder sluipverkeer is naar de R40, maar het is nog steeds niet in orde. Heeft het eigenlijk wel zin om hier een zone 30 in te voeren als niemand zich eraan houdt?"





Ook in andere politiezones ligt het percentage geflitste chauffeurs hoog. De politiezone Schelde-Leie flitste op twaalf plaatsen. Van de 3051 chauffeurs die aan de camera's passeerden, liepen er 653 tegen de lamp. 21 procent van de chauffeurs reed dus te snel. "Opvallend meer dan bij de vorige flitsmarathon in oktober, toen 8,9 procent te snel reed", weet politiewoordvoerster Katie Lefever.





In de zone Wetteren-Laarne-Wichelen zijn de resultaten beter. De politie controleerde 1808 voertuigen en stelde 98 overtredingen vast. 5,42 procent reed er dus nog te snel, ondanks de vele aankondigingen van de flitsmarathon.