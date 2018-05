1 op 10 bestuurders reed te snel in april 16 mei 2018

10,6 procent van de bestuurders die in april een flitscamera in de politiezone Schelde-Leie passeerden, heeft te snel gereden. Dat is een opmerkelijke stijging in vergelijking met de maand maart, toen nog 7,2 procent te snel reed, klinkt het bij de politie. Vooral in de Maenhoutstraat in Sint-Martens-Latem, waar de snelheid beperkt is tot 30 kilometer per uur, reden veel bestuurders te snel. Bij afzonderlijke controles ging de flitser bij 72 procent, 69 procent en 68 procent van de passanten af. Ook in de Grote Steenweg in De Pinte zijn de resultaten schrijnend. Daar reed tot 57 procent van de bestuurders sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Maar liefst 31 bestuurders moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. (WSG)