De Penspony's van Benny Su gaan viraal Redactie

06 september 2018

17u45 10

De Facebookpagina MadLipz Sint-Truiden, van Benny SU aka Kristof Duchateau (44) klokt vandaag af op 21.488 volgers en er komen er elke dag honderden bij. Benny Su dubt allerlei filmpjes in het dialect. Het Truiense dialect staat zo klaar om 6 jaar na de film Rundskop Vlaanderen opnieuw te veroveren. “Het eindeloos kunnen uitvinden van charmante scheldwoorden is dan ook de Truiense volkssport bij uitstek.” verklaart regisseur en Truienaar Michaël R. Roskam.

Bekijk in deze video de best of Benny Su.