Zussen openen zaterdag Coco Bar

& Food in de Nieuwpoortlaan GUS

05 april 2019

16u15 0 De Panne De zussen Chanel (28) en Alizé (31) Joppart verwelkomen je vanaf zaterdag in hun gloednieuwe zaak Coco Bar & Food in de Nieuwpoortlaan 5 in De Panne. Beide zijn opgegroeid in de horeca en stellen hun vernieuwde concept voor.

“We zijn elke dag open van 8 tot 21 uur en bieden zowel ontbijt als brunch en lunch aan”, nodigt Chanel uit. “Mijn grootouders, wijlen Marcel Van Malderen en Simone Vandenberghe, runden in de jaren 1950 hier het restaurant Le Marcel’s. Haar dochter, onze moeder Simone Vandenberghe, startte hiernaast de zaak La Goulue, die trouwens nog steeds bestaat. De horeca is ons dus met de paplepel ingegeven. We wilden afstappen van de traditionele keuken en lanceren daarom de Coco Bar & Food. Op onze kaart staan twintig soorten tapasgerechten, burgers, broodjes en pasta’s. Er is een ruim assortiment voor vegetariërs en veganisten. Alles bieden we ook aan als take-away. Verder schenken we ook iets specialere dranken, zoals Belgische gin, whisky en cava zonder alcohol. Tot slot zijn onze eigen cocktails zeker de moeite. Mijn zus doet de bar en ik ben aan de slag in de open keuken. Verse ingrediënten en gerechten met toetsen uit de hele wereld zijn typerend voor mijn aanpak. Een hotelopleiding genoot ik niet, maar ik reisde al de wereld rond en heb ontzettend veel geproefd. Planten domineren het interieur van onze zaak. We hopen dat jong en oud zich hier thuisvoelt.” In de vakantieperiode is Coco Bar & Food dagelijks open, daarbuiten is het donderdag gesloten.