Zorghotel Villa Rozenrood krijgt cheque van 2.500 euro GUS

15 april 2019

10u52 0 De Panne Het kerstconcert van Christoff en Lindsay eind vorig jaar in Koksijde bracht 2500 euro op. Dat schonken de organisatoren aan de directie van het respijthuis Villa Rozenrood in De Panne.

Er waren ruim 1000 mensen aanwezig op het concert van Christoff en Lindsay die samen met het kinderkoor Scaletta optraden in de OLV Ter Duinenkerk. “We zijn het initiatief Villa Rozenrood zeer genegen”, zegt Bram Haerhout van Nice Events die de cheque van 2500 euro samen met Willy Moeyaert van Concertevents overhandigde aan directeur Mohsen Zagheden. In Villa Rozenrood kunnen zieke kinderen met hun familie even tot rust komen. Er staat een zorgteam klaar. Omdat het project maar gedeeltelijk gesubsidieerd wordt, zijn giften heel belangrijk voor Villa Rozenrood.