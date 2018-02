Zonnewagen stopt in Immaculata 24 februari 2018

Deelnemers van het Punch Powertrain Solar Team uit Leuven hebben met hun zonnewagen halt gehouden op de speelplaats van het Immaculata-instituut in De Panne. Alle leerlingen mochten de bijzondere bolide bewonderen en hun vragen afvuren. "De jongeren waren vooral onder de indruk van de hoogtechnologische afwerking", stelt leerkracht Fysica An Viaene vast. "Vorig schooljaar wonnen de toenmalige leerlingen van het vijfde jaar Wetenschappen de Solar Olympics met hun zelfontworpen longboard op zonne-energie. Hun cadeau was de zonnewagen in de school." (GUS)