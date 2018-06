Zoekactie naar visser in vijver levert niks op 18 juni 2018

De brandweerkorpsen van Veurne en De Panne hebben zaterdagavond de vijvers Markey in de Vijverstraat in Adinkerke doorzocht nadat een voorbijganger had gemeld dat er mogelijk iemand in het water was beland.





De wandelaar zag visgerief liggen, maar van de visser zelf was geen spoor. Duikers doorzochten lange tijd het water, maar konden niemand aantreffen.





Het parket van Veurne is een onderzoek gestart, maar het is nog niet zeker of er ook effectief iemand vermist is. Er werd alvast nog geen aangifte gedaan. De kans is dan ook niet onbestaande dat een visser zijn gerief heeft achtergelaten of vergeten is. (MMB)