Zeven leerlingen te kort. Oosthoekschooltje sluit eind juni definitief GUS

01 februari 2019

10u24 0 De Panne Het Oosthoekschooltje in de Noordzeedreef in De Panne heeft slecht nieuws gekregen. Er zijn zeven leerlingen te kort om verder te blijven bestaan. Na ruim 90 jaar zal het schooltje eind juni definitief de deuren sluiten. Nochtans hadden ouders en personeel er alles aan gedaan om dat te voorkomen.

In juni vorig jaar voelden ze de bui al hangen in het Oosthoekschooltje maar vol enthousiasme bundelden de leerkrachten en de ouders de krachten. Ze organiseerden een kampeerweekend en spelnamiddag, hingen banners op en deelden flyers uit. Er was overleg met de scholen in de buurt die leerlingen genoeg hadden. Het heeft echter weinig uitgehaald want de school behaalde het verplichte aantal van 20 leerlingen niet. “Vorig schooljaar ravotten er nog negentien kleuters in het Oosthoekschooltje. Het was dan ook vol goede moed dat we ouders aanmoedigden voor die vestiging te kiezen”, doet voorzitter Vincent Deconinck van het schoolbestuur het verhaal. “Zes kleuters waren oud genoeg voor de basisschool dus strandden we op dertien kinderen. Zeven te kort dus om verder te blijven bestaan.”

Geen ontslagen

“Er wonen maar weinig jonge gezinnen in de buurt van het Oosthoekschooltje. Dat zal de voornaamste reden zijn waarom we niet genoeg leerlingen hebben”, stelt Vincent vast. “Jammer want een school is een sociale ontmoetingsplek in een woonbuurt. Wat er met het schoolgebouw zal gebeuren, ligt nog niet vast. We zijn met ons bestuur niet van plan het te verkopen. Binnenkort overleggen we maar het zou mooi zijn mocht het een sociale bestemming krijgen. Het personeel houden we uiteraard aan boord. De meeste ouders zullen hun kinderen naar de Sint-Pietersschool in de Duinenstraat sturen of naar het Marktschooltje of de centrumschool van het Immaculata.”

Juf Evy Theuninck (35) vindt het uiteraard spijtig. “Ik werkte dertien jaar in het Oosthoekschooltje. Al die tijd telde onze vestiging ongeveer twintig kinderen. Meestal zitten we samen in één klas. De oudere kinderen helpen heel graag de jongsten. De verschillende leeftijden steken veel op van elkaar. Je moet dat zien als één grote familie. ’s Middags eten we aan één tafel en maken we het altijd heel gezellig. Ook met de ouders hebben we een goede band.”

Het was Moeder Augustine die in 1927 het Oosthoekschooltje opende in een privéwoning die de zusters later konden aankopen. Op 1 oktober 1927 ging de schoolpoort open met veertien jongens en achttien meisjes. Vijftien jaar geleden werd de school helemaal vernieuwd. Het is gelegen tussen bos en duinen.