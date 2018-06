Zeven extra kleuters of deuren sluiten TOEKOMST OOSTHOEKSCHOOLTJE AAN ZIJDEN DRAADJE GUDRUN STEEN

22 juni 2018

02u52 0 De Panne In het Oosthoekschooltje zijn voor volgend schooljaar dertien kleuters ingeschreven. Tegen februari volgend jaar moeten dat er twintig zijn, anders gaan de schoolpoorten na 90 jaar onherroepelijk dicht. De ouders en juffen denken nu na over een actieplan.

Het Oosthoekschooltje is een van de drie vestigingen van het Immaculata-instituut in De Panne. Verscholen tussen bos en duinen ravotten er daar momenteel negentien kleuters. Zes van hen gaan volgend schooljaar naar de basisschool. Met dertien kleuters heeft de school echter niet genoeg. "We hopen dat we tegen februari volgend jaar minstens twintig kleuters hebben. Veel mensen kennen ons schooltje niet omdat het zo afgelegen ligt. En De Panne heeft net zoals andere kustgemeenten te lijden onder de vergrijzing", reageert directrice ad interim Mieke Geldof.





Geschrokken

De ouders schrokken van de brief over de onzekere toekomst die de school meegaf. "Ik ben zelf nog naar dit wijkschooltje geweest en houd er niets dan goede herinneringen aan over", zegt Charlotte Marteel (30). "Toen onze dochter Nanou (3) naar school moest en ik merkte dat de familiale sfeer er nog altijd hing, twijfelde ik niet. Onze andere twee kinderen, Nine (1) en Vik (4 maanden), zijn iets te jong om de school te redden. Met de ouders denken we na over initiatieven. Met een kampeerweekend kunnen we bijvoorbeeld de aandacht trekken."





Ook Elke Roquet (26), mama van Luca (3), is verrast door het nieuws, maar strijdvaardig. "Ik wist niet dat de toekomst aan een zijden draadje hing, maar we laten ons niet doen. We kunnen naar de onthaalouders in de buurt stappen om hen te overtuigen van de kracht van ons kleine schooltje. Ik lanceerde het nieuws ook al op Facebook, waar het meer dan 120 keer is gedeeld."





Eén grote familie

Juffen Ruth Strybol (33) en Evy Theuninck (35) zijn blij met het enthousiasme van de ouders. "Ik werk hier dertien jaar. Al die tijd telde onze school rond de twintig kinderen. Eén keer had ik er 33, maar dat was uitzonderlijk", vertelt Evy. "Meestal zitten alle kinderen in één klas. De kleintjes, de kabouters, kijken op naar de oudere leerlingen, de reuzen. Ze doen hen na en helpen elkaar. Ik zie het als één grote familie. 's Middags eten we aan één tafel en maken we er een gezellige boel van. Ook met de ouders hebben we een uitstekende band. We zullen er alles aan doen om onze school op een positieve manier in de kijker te zetten. Woensdag 29 augustus houden we, samen met de twee andere basisscholen van het Immaculata, een opendeur tussen 17 en 19 uur."





Moeder Augustine

Het was Moeder Augustine die in 1927 het Oosthoekschooltje opende in de privéwoning die de zusters later kochten. Op 1 oktober 1927 ging de schoolpoort voor de allereerste keer open, en dat meteen voor veertien jongens en achttien meisjes. Vijftien jaar geleden werd de school helemaal vernieuwd.





Info: www.immaculatabasisschool.be.