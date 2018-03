Woonzorgcentrum na dubbele wanhoopsdaad: "Grote schok" 13 maart 2018

02u35 0 De Panne Woonzorgcentrum Sint-Bernardus in De Panne reageert zwaar aangeslagen na de dubbele wanhoopsdaad van zondagnamiddag.

Een hoogbejaard echtpaar van 86 en 87 jaar, sinds december bewoners van het rusthuis, sprong samen van de negende verdieping van een appartementsgebouw in de Hendrik Consciencelaan. Het echtpaar woonde dertig jaar lang in een appartement in het gebouw en uit een afscheidsbrief bleek dat ze niet overweg konden met hun recente opname in een woonzorgcentrum. "Dit is een grote schok voor iedereen in het woonzorgcentrum. We wisten dat die mensen het moeilijk hadden met hun situatie, maar dit heeft uiteraard niemand zien aankomen. Dit is intriest", zegt directeur Frank Vanfleteren. Het echtpaar had de laatste jaren zoveel zorg nodig dat het thuis onhoudbaar werd, waarop de familie in samenspraak met de huisarts noodgedwongen opteerde voor een opname in het rusthuis.





"Dat ze niet meer thuis zouden kunnen wonen, viel het echtpaar enorm zwaar. We hebben daarop willen inspelen door de nodige autonomie en keuzevrijheid te geven, bijvoorbeeld door hen geregeld naar huis te brengen en terug op te halen voor etenstijd. We zijn ervan overtuigd dat we al het mogelijke hebben gedaan om hen zo goed mogelijk te begeleiden. Jammer dat onze inspanningen niet hebben mogen baten", aldus Vanfleteren. Het personeel zat gisteren en eergisteren samen om bij de aangrijpende gebeurtenis stil te staan. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be. (BBO)