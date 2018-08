Winkeldief opgepakt 03 augustus 2018

02u32 0

Een eigenaar van een strandwinkeltje in de Zeelaan in De Panne belde woensdagavond de politie op omdat een man even voordien enkele spullen had gestolen die uitgestald stonden aan de straatkant. Op het moment dat de politie aanreed belde een andere uitbater van een strandverhuring even verderop de politie. Net had de dief ook bij hem toegeslagen. De politie kon de man uit Doornik staande houden en vond bij zijn vriendin de spullen terug. Hij kreeg een PV mee. (JHM)