Winderige lammetjesdag kan het publiek toch vertederen GUS

10 maart 2019

15u17 0 De Panne Er was veel wind op de lammetjesdag zondag in kinderboerderij Hoeve Paepehof in Adinkerke. Toch kon die gewoon plaatsvinden dankzij het team vrijwilligers waarop boer Andy Vandenbon kon rekenen. Ook de gemeente ondersteunde het evenement.

Lenteweer was het niet, maar toch kreeg je een lentegevoel wanneer je de kraamkliniek op Hoeve Paepehof bezocht. Er waren twintig lammetjes geboren en ook een handvol geitjes. Maar er was meer te doen tijdens de lammetjesdag. Naast kinderworkshops waren er streekproducten verkrijgbaar en voor het eerst vond een artiestendag plaats. De creatieve talenten hadden postgevat in de leegstaande schuren, want buiten was er te veel wind. Door het weer was er wat minder opkomst, maar boer Andy was toch tevreden. Hij bedankte de vrijwilligers en gemeente voor hun steun.